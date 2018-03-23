«Хуже, чем у врага»: Савченко недовольна условиями в СИЗО

23.03.2018 13:45

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая ГПУ в организации теракта против высших органов власти страны, пожаловалась на условия в изоляторе временного содержания СБУ, в котором она провела ночь.

В Шевченковском райсуде Киева, где ей будут избирать меру пресечения на вопрос журналистов, как она провела ночь в изоляторе, Савченко ответила: «Так, как и в российском, — ничем не отличается».

Тем не менее, она пожаловалась, что в камере ее везде снимают видеокамеры. Нардеп заявила: «Не могу раздеться, чтобы не снимали видеокамеры, не могу в туалет сходить, чтобы не снимали видеокамеры».

При этом она уточнила, что «в некоторых моментах даже хуже, чем у врага».

Источник: https://donpress.com