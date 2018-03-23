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Киевский суд избирает меру пресечения для Надежды Савченко
23.03.2018 18:45
Надежда Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 марта, в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте.
«Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено — весь тот арсенал, который вы назвали», — заявила Савченко.
Она также сказала, что оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или сепаратисты производят его самостоятельно.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, суд, Надежда Савченко
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