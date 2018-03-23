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Не залишать у біді: бойовики «ЛНР» вже пропонують Савченко «політичний притулок»
Позафракційний нардеп ВР Надія Савченко, яку напередодні, 22 березня, було затримано через підозри у підготовці терористичних актів та державного перевороту, може отримати «політичний притулок» у невизнаній світовою спільнотою самопроголошеній «ЛНР».
Як інформує replyua.net, про це журналістам одного з російських інтернет-видань повідомив представник луганських терористів у Мінську Владислав Дейнего. Зокрема, він заперечив думку про те, що Савченко спілкувалася з бойовиками під час координації своїх дій.
«Якщо б ми планували вбити Порошенка та інших українських лідерів за участі наших прихильників в Києві, ми б навряд чи говорили про це публічно. Я знаю напевно, що у Луганську Савченко ніхто не вербував до лав диверсантів, а також не планував з нею здійснення державного перевороту, аби потім підписати мирну угоду з новою владою», - сказав луганський політик.
Також він додав, що якщо над Савченко нависне загроза опинитися за гратами, вона може написати прохання до «влади» «ЛНР» та отримати «політичний притулок».
Теги: Донбасс, суд, арест, политическое убежище, ЛНР, Надежда Савченко
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