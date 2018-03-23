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Неожиданно: Савченко объявила голодовку
23.03.2018 14:35
Нардеп Надежда Савченко, лишенная вчера депутатской неприкосновенности, во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку.
При этом она напомнила о своей голодовке в российской тюрьме.
Судебное заседание продолжается.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, депутат, голодовка, Надежда Савченко
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