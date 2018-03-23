Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко опять поднимет минималку в Украине

23.03.2018 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко опять поднимет минималку в Украине

Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что в текущем году минимальная зарплата должна составлять не 3,7 тысяч, а 4 тысячи гривен.

Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, президент выступил в Луцке и подчеркнул, что средняя зарплата в Украине в этом году должна достичь уже десяти тысяч гривен. «И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами», - подчеркнул президент. Он отметил, что правительство сделало для этого все возможное, кроме того, появились условия и возможности, которые позволят перевести так называемую зарплату в конвертах в реальные выплаты. 

Напомним, что в начале этого года минималка в Украине была повышена до 3,7 тысяч гривен. Что касается средней зарплаты по стране, то на начало года она достигала 7,7 тысяч гривен.



Теги: Донбасс, минимальная зарплата, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх