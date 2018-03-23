Про неї або забудуть, або ж вона стане президентом: експерти спрогнозували подальшу долю Савченко

23.03.2018 13:05

Низка експертів видання «Апостроф» висловили власну точку зору відносно того, якою буде подальша доля депутата позафракційного депутата Надії Савченко після того, як її вчора заарештували у сесійній залі Верховної Ради, інформує replyua.net. Так, за даними одного із джерел, суть першого варіанту полягає у тому, що чинне керівництво країни прикладе всіх зусиль для того, аби про Савченко просто забули.



«Другий варіант полягає у можливості спроби організації якогось «перевороту» із залученням елементів радикального спрямування, оскільки цю ідею вже встигли «посіяти» в головах», - зазначив співрозмовник видання. У той же час, не варто виключати і третій варіант, згідно до якого парламентаря просто висунуть на посаду президента. «Через погіршення ситуації не виключено створення підпільних рухів за Савченко, які легалізуються і будуть висувати її на посаду президента», - йде мова у матеріалі видання.



Зазначимо, що сьогодні у столичному Шевченківському суді відбудеться розгляд подання Генпрокуратури на Надію Савченко, яку звинувачують у намаганні вчинити переворот в Україні та теракту у стінах ВР.