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Скандальный польский закон принес первые плоды: вместо поляков-коллаборационистов - украинцы
В Польше было отменено выступление мэра израильского города Кирьят-Бялик после того, как польская сторона цензурировала его речь, в которой были упоминания об участии поляков в Холокосте.
О скандале пишут израильские СМИ, в частности, англоязычная версия израильского издания Ynet News, передает Европейская правда.
Мэр израильского города Кирьят-Бялик Эли Дукорськи должен был выступить перед израильскими студентами и польской молодежью в городе Радомско 19 марта. Перед мероприятием он отправил текст своего выступления на перевод в Польшу, но польская сторона вернула его в цензурированном виде.
"Я подготовил речь, которая основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо "нацисты" писать "немецкие нацисты", - рассказал Дукорськи.
По словам Дукорськи, его также попросили не упоминать поляков, которые выдавали немцам евреев, и изменить количество еврейских жертв, убитых поляками во время войны.
Дукорськи согласился исключить из речи слова о 200 тысячах жертв. Но после его попросили внести изменения, на которые он не мог согласиться.
В результате местные власти Радомска сообщили Дукорськи, что совместная с поляками церемония отменена. Мэр прочитал свою оригинальную речь без изменений только перед израильскими студентами.
"Некоторые вещи невозможно скрыть. Это классический случай отрицания Холокоста", - прокомментировал он.
6 февраля президент Польши Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за упоминания о причастности поляков к Холокосту.
В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, Польша, скандал, украинцы
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