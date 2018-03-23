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Спиридонов объяснил, почему арест только добавит Савченко популярности
Власть сегодня непопулярна, и заняться вопросом Савченко было большой ошибкой. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.
Комментируя задержание Надежды Савченко, наш собеседник отмечает следующее: «Отступать власти уже некуда. Но арест Савченко, скорее всего, только добавит ей популярности. Я думаю, это ошибка власти - сейчас заниматься Савченко, потому что в данный момент власть непопулярна, и даже ее какие-то экстремальные заявления, которые трактуются как с целью подготовить разгром ВР, расстрел и т. д., находят отклик лишь у некоторой части общества».
По словам эксперта, народная поддержка вряд ли поможет нардепу.
«Ну, у Юлии Тимошенко тоже была народная поддержка, но, тем не менее, она была арестована при президенте Януковиче. И у Саакашвили была поддержка, и, тем не менее, он был арестован, но потом суд, правда, его выпустил», - добавляет Николай Спиридонов.
Теги: Донбасс, суд, арест, Надежда Савченко
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