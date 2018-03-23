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Срочно: в Киеве объявлена мобилизация, съезжаются люди в военной форме
Члены Национального корпуса объявили мобилизацию из-за ареста их базы, расположенной на заводе АТЕК
Подробности ареста раскрыл спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
«Нацполиция проводит следственные действия. 13 марта 2018 года Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и арестовал тренировочную базу полка Азов на заводе АТЕК. Согласно постановлению суда, арест накладывается на дом по проспекту Победы, 83Б и спорткомплекс по улице Чистяковской, 20. Помещения на заводе АТЕК арендовал полк Азов», — отметил он.
В то же время внефракционный народный депутат Андрей Билецкий уточнил, что сейчас на базе тренировочного лагеря находится несколько десятков силовиков.
«Внутри АТЕКа находится более 60 вооруженных силовиков. Ждем подкрепления, попытаемся деблокировать выезд с завода. Это значит лишь одно — нужно больше националистов на Святошино…», — подчеркнул он.
Уточним, что позже к полиции, которая блокировала базу Национального корпуса, прибыло «подкрепление».
«Помимо патрульных полицейских и спецназовцев, на Святошино прибыли бойцы Национальной гвардии. Движение транспорта восстановлено», — подчеркивают журналисты.
Напомним, появились подробности захвата территории бывшего экскаваторного завода АТЕК в Киеве. Так, в Нацкорпусе обнародовали видео. На нем видно, что у здания дежурит патрульная полиция. По данным комментатора, внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.
С внутренней стороны ворота блокирует полицейский автобус. Под здание подтягиваются активисты Нацдружин. Они бьют палками по воротам и пытаются забраться на них.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, мобилизация
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