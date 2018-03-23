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То, что происходит с долларом и евро, понравится далеко не всем украинцам: свежий курс

23.03.2018 17:00
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То, что происходит с долларом и евро, понравится далеко не всем украинцам: свежий курс

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 23 марта составляет 26,25 гривни, евро - 32,50 гривни.

Продать доллары в обменниках можно за 26,20 гривни, евро - за 32,40 гривни за одну денежную единицу, передает УНИАН.

В четверг, 22 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дороже - 26,30 гривни за 1 доллар и 32,55 гривни за 1 евро.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, евро, доллар, курс валют
 
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