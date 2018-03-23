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Украинцам придется платить за очередную «бесплатную» услугу
Власть нашла новый способ нажиться на украинцах.
Так, согласно новым правилам, с начала 2018 года «Киевэнерго» не поверяет счетчики горячей воды в квартирах киевлян.
Отныне, для проверки счетчиков жителям столицы необходимо общаться в одну из компаний, у которой есть лицензия на проведение таких работ.
«С начала 2018 года в действие вступили утвержденные НКРЭКУ новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение, в которых не предусмотрены расходы на поверку индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения», – поясняют в компании.
Соответственно, услугу нужно будет не только заказать, но и оплатить.
Основной для изменений стал закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», в котором указано, что обслуживание и замена приборов учета тепловой энергии осуществляется за счет их владельцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, плата, услуги
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