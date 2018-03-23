В Харьковском горсовете прокуратура проводит обыски

23.03.2018 16:45

В одном из департаментов Харьковского горсовета сегодня проходят обыски.

Отмечается, что мероприятия проводят сотрудники прокуратуры, СБУ и Национальной полиции.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко отметил: «В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины („Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц“) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции».

По словам Лысенко, проводится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

Отмечается, что силовики ищут документацию и другие данные, связанные с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Источник: https://donpress.com