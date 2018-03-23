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В Киеве неспокойно: полиция заблокировала базу «Национального корпуса»

23.03.2018 13:36
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В Киеве неспокойно: полиция заблокировала базу «Национального корпуса»

Сегодня столичные полицейские взяли в осаду территорию завода АТЕК, где снимает помещение партия «Национальный корпус», передает replyua.net.

«С самого раннего утра, на заводе АТЕК, что в районе Святошино, началось проведение обысков. Есть информация, что это именно в том помещении, которое арендует «Национальный корпус», – идет речь в сообщении Telegram – канала «Киев Оперативный». В свою очередь, в интервью журналистам пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил информацию об обысках на территории завода.

«Управление Внутренней безопасности и Департамент защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия на основании санкции суда», – пояснил он и пообещал, что все подробности будут позже. 

В свою очередь, глава штаба партии «Национальный корпус» Родион Кудряшов также сообщил, что полицейские заблокировали их базу, а также представил видео с места происшествия. «Они отказываются разговаривать с нами, никто ничего не поясняет. У них есть шевроны с синей линией, все АТОшники, нас блокируют тоже АТОшники», – сказал Кудряшов.




Теги: политика, Донбасс, Киев, митинг, охрана
 
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