Мрачный прогноз: Кровь будет литься в Украине еще долго

24.03.2018 10:31

Журналист, редактор в Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя результаты выборов президента РФ, согласно которым им в очередной раз стал Владимир Путин, прогнозирует большие проблемы для Украины.



"Путин снова переназначил себя президентом. Все недовольные эмигрируют, электорат прирастает бюджетниками, мигрантами из Средней Азии и так далее, а пассионарных революционеров, готовых сражаться за свободу в РФ, в значимом числе нет, - отмечает Бутусов на своей странице в Фейсбуке. - Проблема в другом. Запад не поздравляет с победой, но признает Путина правителем одной седьмой. Несмотря на выборы в Крыму, Запад не заявил о не легитимности нового срока Путина. Цель выборов в РФ была именно в этом - демонстрация Путиным своей силы перед Западом, и способности рисовать тот результат, который ему самому интересен. Путин послал миру мессидж - этим болотом с нефтевышками и ядерными ракетами могу править только я, эту биомассу ничем не исправить, смиритесь".



Бутусов подчеркивает, что выборы в РФ могли поставить Путина вне закона. Но этого жесткого сценария Путину удалось избежать.



"Своей мягкой позицией по признанию фарсовых выборов Запад показал свою беспомощность и неспособность действовать. Навального просто не допустили, а на подтанцовке оставили тех, кто должен символизировать наличие якобы оппозиции в РФ, - продолжает журналист. - Россия по результатам выборов еще более опасным врагом - Путин укрепил свои позиции, доказал всему миру, что ему нет альтернативы, что он может править в РФ так как считает нужным и западные санкции подорвать его ресурсную базу не способны. Разумеется, никакой нужды возвращать Крым и Донбасс у Путина не появилось. Никакой нужды каяться за тысячи убитых по его приказам людей у Путина нет. Никакой нужды прекращать войну и прекращать убивать не появилось".



По мнению Бутусов, теперь у Путина появилась цель делать еще больше для обрушения Украины.



"Руки развязаны, и Украина стала главным врагом. Сокрушение Украины для Путина будет такой же глобальной победой, как и выборы в РФ. Путину важно уничтожить тех, кто посмел с ним сражаться, кто не сдался и кого он не может себе подчинить, - продолжает главред Цензор.НЕТ. - Путин собирается снимать санкции не уступками Западу, не миротворческими миссиями, и не развитием демократии в РФ, а уничтожением всех, кто проявляет самостоятельность и не зависимость. Триумфальное переназначение Путина, признанное в мире, это реальная угроза продолжения войны. А значит кровь будет литься в Украине еще долго".