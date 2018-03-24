- Порошенко: Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу13:00
- Песков сделал "заявление по Фрейду" о Савченко12:42
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"11:22
- Мрачный прогноз: Кровь будет литься в Украине еще долго10:31
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Савченко посадили на два месяца07:33
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
Песков сделал "заявление по Фрейду" о Савченко
В Кремле заявили, что информация о вербовке Россией нардепа Украины Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ является полной чушью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чем скорее подтвердил подозрение, чем опроверг его.
"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – заявил Песков.
"А вот это уже серьёзный сигнал. Целый пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно решил прокомментировать дело Надежды Савченко и то, что она могла быть завербована российскими спецслужбами во время пребывания в тюрьме на территории РФ, - отмечает политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец. - У разведчиков есть правило - никогда не комментировать причастность тех или иных лиц к деятельности спецслужб. Дабы не дискредитировать своих сотрудников и агентов. А здесь мы имеем заявление по Фрейду. Что ещё больше усиливает подозрения в причастности Савченко к российским спецслужбам".
Читайте также:
Савченко посадили на два месяца
Напомним, что Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.
В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.
23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя желание главарей пророссийской группировки "ЛНР" предоставить политическое убежище Герою Украины Надежде Савченко (арестована на 2 месяца, обвиняется в планировании переворота), напомнил, что еще недавно оккупанты называли ее "кровавой наводчицей".
Теги: Украина, Россия, спецслужбы, Песков, Савченко
- СБУ раскрыла "российский след" в подготовке покушения на народного депутата Украины
- В Киеве задержали агента российских спецслужб
- Украина предотвратила 300 терактов российских спецслужб
- СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко
- Украинскому правозащитнику запретили въезд в Россию
- Лавров и Песков отреагировали на признание России агрессором
- Казанский о признании Ходаковского: Вот уже оказывается, что и Донбасс на самом деле не восстал13:09
- Порошенко: Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу13:00
- Появились новая карта обстрелов из зоны АТО: досталось Донецкому направлению12:48
- В штабе АТО признали, что просчитались с обстрелами12:34
- Грузовки с крытыми отсеками массово пересекли границу Украины на неподконтрольном Донбассе12:20
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас12:01
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"11:22
- Потери Украины на Донбассе: озвучены шокирующие данные10:55
- В Донецкой области изъяли массу боеприпасов10:40
- Казанский о признании Ходаковского: Вот уже оказывается, что и Донбасс на самом деле не восстал13:09
- Порошенко: Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу13:00
- Появились новая карта обстрелов из зоны АТО: досталось Донецкому направлению12:48
- Песков сделал "заявление по Фрейду" о Савченко12:42
- В штабе АТО признали, что просчитались с обстрелами12:34
- Грузовки с крытыми отсеками массово пересекли границу Украины на неподконтрольном Донбассе12:20
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас12:01
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"11:22
- Потери Украины на Донбассе: озвучены шокирующие данные10:55
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной