Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Райкин попал в базу "Миротворца"

24.03.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Райкин попал в базу "Миротворца"

Российского актера и художественного руководителя московского театра "Сатирикон" Константина Райкина (сын легендарного Аркадия Райкина) внесли в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Худрука "Сатирикона" внесли в раздел "Чистилище" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

На странице "Миротворца" в Фейсбуке отмечено, что раньше Аркадия Райкина не могли внести в базу, поскольку не было доказательств его противоправной деятельности.

"Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", – отмечают в сообщении.

Напомним, что в конце ноября в Одессе сорвали спектакль Райкина, публично поддержавшего аннексию Крыма.



Теги: Украина, Крым, аннексия, "Миротворец", Консантин Райкин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх