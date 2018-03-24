- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Савченко посадили на два месяца07:33
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО20:15
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 620,7 млн долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что такая помощь "уменьшает аппетиты агрессора".
"Президент США Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определены в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.
Согласно закону, Пентагону выделяется 200 млн долларов для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года.
Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы 2017 года.
Документ также ассигнует 250 млн долларов на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам воздействия.
"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии, - заявил по этому поводу президент Украины Порошенко. - Это не только мощный и своевременный сигнал, в очередной раз показавший неизменную двухпартийной поддержке развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость".
Также президент Украины отмети: "Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверения его в готовности к достойной обороны и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников - это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессор".
Теги: Украина, США, бюджет, оборона, Порошенко
- Кабмин привлек американцев для аудита деятельности Тимошенко
- США намерены втрое сократить помощь Украине
- Украина может получить от США 200 млн долл. на усиление обороны
- В США одобрили военный бюджет: что получит Украина
- Турчинов рассказал, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году
- Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
- В Донецке дети стали заложниками07:19
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
- Савченко посадили на два месяца07:33
- В Донецке дети стали заложниками07:19
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"