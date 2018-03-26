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Без прописки и хронических болезней: как украинцам выбрать семейного врача
С 1 апреля 2018 года в каждой больнице Украины можно будет выбрать семейного врача и подписать специальную декларацию. Причем доктор может отказать пациенту только в одном случае - если достиг рекомендуемого лимита. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк в эфире ObozTV, передает obozrevatel.com.
"В Украине начнется еще один этап медицинской реформы. Шаг номер один - выбрать врача. Делайте это по вашим личным критериям. В соответствии с приказом МОЗ, каждое заведение должно публиковать на видном для пациентов месте перечень врачей с информацией о них. Второй шаг - надо проверить, можно ли в этом заведении проверить информацию о подключении к электронной системе (ищите специальный знак)", - заявил чиновник.
Третий шаг, по словам замминистра, - подписание декларации, для этого надо иметь с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, на который придет sms. "Если надо подписать декларацию для ребенка в возрасте до 14 лет, необходимо иметь свидетельство о рождении этого ребенка", - уточнил он, отметив, что на подписание декларации уйдет 20 минут.
Ковтонюк также сообщил, что врач не может отказаться подписывать декларацию, если у пациента есть хронические заболевания, доктора не устраивает возраст, пол, место жительства или материальное положение пациента. Единственная причина, по которой врач может отказать пациенту, - если врач достиг рекомендуемого лимита по количеству пациентов. Для врача-терапевта такой лимит составляет 2000 пациентов, для семейного врача - 2800 пациентов, для педиатра - 900.
Теги: Украина, Донбасс, болезни, здравоохранение, декларация, реформа, медицина, семейный врач, прописка
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