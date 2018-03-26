Какой погодой порадует весна Украину к ранней Пасхе 8 апреля: озвучен занятный прогноз от народного синоптика

26.03.2018 09:38

В 2018 году в регионах Украины на раннюю Пасху 8 апреля ожидается весьма прохладная погода, а тепло придет в страну лишь в конце месяца. Народный синоптик Леонид Горбань считает, что резкого повышения температуры в апреле в Украине ожидать не стоит, передает "Диалог.UA".

В частности, христианский праздник Пасха, по мнению эксперта, будет прохладный, а стабильное тепло придет в Украину лишь под конец месяца. "До Пасхи температура будет +4...5 среднесуточная, то есть дневная, - 7...8, максимум +9...10 градусов. Пасхальное воскресенье ожидается прохладным - не выше +7...11 градусов", - отмечает он.

По его словам, апрель 2018 года можно смело назвать холодным, если сравнивать с температурными показателями прошлых лет. "При поздней весне можно ждать 100%-го урожая, особенно на яровые культуры", - приободрил Леонид Горбань украинцев.

Напомним, синоптики дали неутешительный прогноз по регионам на ближайшие дни. Также сообщалось, когда Украину перестанет заваливать снегом и можно будет ждать тепла.