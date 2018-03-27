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Как покупателю не попадать в ловушки продавцов: 3 совета

27.03.2018 13:29
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Как покупателю не попадать в ловушки продавцов: 3 совета

По мнению нобелевского лауреата и бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Ричарда Талера, для того, чтобы перестать попадаться на удочку продавцов, нужно перестать делать привычные вещи, передает kp.ua.

1.Проводить собственное исследование цены

Когда продавец называет покупателю внушительную сумму, тот начинает торговаться, в итоге отдает чуть меньше и чувствует себя в выигрыше. На самом деле стартовая стоимость была сильно завышена, но покупатель об этом не знал, положившись на чужую точку отсчета. Поэтому необходимо проводить собственное исследование средней цены на товар или услугу.

2. Бороться с инерцией

Надо следить, куда утекают деньги, не платить за что-то по инерции (например. За подписку или мобильную связь) и периодически задавать вопрос: нужен вам этот товар сегодня или нет? Возможно, по прошествии времени можно найти что-то дешевле и лучше?

3. Ломайте стереотипы

Помните: дороговизна – это не синоним качества. Если вам говорят, что аналогичный товар дешевле, потому что хуже, проверьте! Хотя бы поищите отзывы в Сети! Не исключено, что вас обманывают.



Теги: Украина, США, Донбасс, цена, стоимость, покупать, продавец, товар
 
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