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На Житомирщине нашли почти 200 единиц украденной военной техники
В Житомирской области правоохранители, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, установили схему хищения специальной техники и транспортных средств. Об этом сообщает Национальная полиция.
В течение двух недель правоохранителями был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 единиц, подготовленных к продаже.
«Среди выявленной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее», – говорится в сообщении.
Следствие устанавливает, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях.
Правоохранители выяснили, что в интернете физлицо разместило объявление о продаже этой техники.
«Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме самой техники, нами были изъяты документы о ее происхождении. Указанная в них информация проверяется», – добавили в полиции.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств.
Теги: Украина, Донбасс, Житомирская область, уголовное дело, военная техника, воровство, Нацполиция
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