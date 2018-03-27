На Житомирщине нашли почти 200 единиц украденной военной техники

27.03.2018 12:29

В Житомирской области правоохранители, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, установили схему хищения специальной техники и транспортных средств. Об этом сообщает Национальная полиция.

В течение двух недель правоохранителями был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 единиц, подготовленных к продаже.

«Среди выявленной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее», – говорится в сообщении.

Следствие устанавливает, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях.

Правоохранители выяснили, что в интернете физлицо разместило объявление о продаже этой техники.

«Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме самой техники, нами были изъяты документы о ее происхождении. Указанная в них информация проверяется», – добавили в полиции.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств.