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Путин отдаст Донбасс - эксперт

27.03.2018 20:29
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Путин отдаст Донбасс - эксперт

В следующие шесть лет президентства Владимира Путина жителям России придется потуже затянуть пояса. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он рассказал, что в скором времени всем жителям России необходимо будет затянуть пояса. После выборов у Путина остается власть, но многие из его окружения уже недовольны санкциями против России, и вся эта ситуация должна насторожить президента. По мнению Тымчука, теперь Украина уже не борется одна против России, многие европейские страны подключились к активным действиям, направленными против Кремля, после отравления в Солсбери, в том числе Британия, которая является важным союзником в подобной борьбе. Тымчук добавил, что при усилении санкций против РФ и стремительном падении уровня жизни в России президент Путин обязан будет пойти на уступки и оставить Донбасс.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, президент, Путин, россияне
 
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