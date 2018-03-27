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Украинцы выбирают врачей: Минздрав утвердил список правил

27.03.2018 16:57
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Украинцы выбирают врачей: Минздрав утвердил список правил

Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Корреспондент.

Отмечено, что этот порядок определяет правила, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, и является обязательным для всех учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.

"Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии, что выбранное ими заведение уже подключено к системе Электронное здоровье. Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государство через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение", - говорится в сообщении.

Поэтому декларация, как пояснили в министерстве, фактически является формой заявления, и ее не нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока гражданин не решит изменить врача.

"Порядок определяет, что вы можете выбирать врача в любом медучреждении, независимо от места регистрации или проживания. В то же время это медучреждение должно быть подключено к системе Электронное здоровье. Это важно, ведь ваши данные будут храниться не в папках или картонных коробках, как это было раньше, а в электронной системе. Вы узнаете заведение, где уже можно подписать декларацию, по наклейке "Здесь можно выбрать своего врача", - разъяснили в Минздраве.



Теги: Украина, Донбасс, врачи, реформа
 
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