«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень

27.03.2018 19:08

«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень, повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Facebook.

«Вони курсуватимуть на популярних напрямках: Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса та Костянтинівка – Одеса. Квитки вже можна придбати онлайн або в залізничних касах», – розповів Кравцов.

Источник radiosvoboda.