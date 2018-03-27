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В первый класс будут принимать по прописке
С учебного года в первый класс будут принимать по месту регистрации. Семьям, арендующим жилье, придется потрудиться со сбором документов. Об этом рассказал юрист общественной организации «Родители СОС» Роман Бондаренко, передает zi.dn.ua.
Если родители снимают квартиру, то для подтверждения места жительства ребенка они должны подать в школу договор аренды жилья.
«Его следует нотариально заверить или должным образом зарегистрировать в ЖЭКе», - добавил он. Зачислять в школу будут в две волны. Для первоклассников, которые живут на территории обслуживания школы не будут проводить конкурсный отбор. Таких детей будут принимать в учебные заведения в первую очередь.
Во вторую волну на свободные места зачислят остальных детей, которые не закреплены за школой. Преимущество будет у тех, братья или сестры которых уже учатся здесь. В первую очередь примут детей работников школы и старших по возрасту детей.
Теги: Украина, Донбасс, школа, аренда, жилье, прописка, первоклассник
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