Вступил в силу закон о жилье для детей-сирот из оккупированного Донбасса

27.03.2018 17:22

В Украине вступил в силу закон № 2279-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа", сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Согласно закону № 2279-VIII, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и состоящие на учете внутренне перемещенных лиц, имеют право становиться на квартирный учет в качестве внутренне перемещенных лиц.

8 февраля 2018 года Верховная Рада приняла этот закон, который поддержали 255 народных депутатов. Документ официально опубликовали в Голосе Украины 27 февраля 2018 года.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»