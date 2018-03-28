ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации

28.03.2018 19:52

Власти Украины не выполнили взятое на себя обязательство относительно отмены нормы о подаче онлайн-декларации общественными активистами, которые работают в сфере противодействия коррупции, отдалившись таким образом от европейских устремлений украинцев. Как переедает replyua.net, об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан. Текст заявления опубликован на сайте Еврокомиссии.



«Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены данной нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины», - добавил Хан. Политик считает, что это также не соответствует рекомендациям, предоставленным Киеву международными партнерами, в особенности Венецианской комиссией, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюзом (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации).



По мнению Хана, гражданское общество должно иметь возможность осуществлять контроль деятельность власти «без лишних препятствий и вмешательств», а также он добавил, что систему е-декларирования создали с целью «предотвращения коррупции государственными должностными лицами».