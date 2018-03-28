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Какой будет погода на Пасху 2018
После снежной погоды в первый месяц весны в Украину наконец придет тепло. Светлый праздник Воскресения Христова выпадает в 2018 году на 8 апреля, то есть Пасха будет ранней, а вот синоптики уже рассказали, какой будет погода на Пасху.
По прогнозам зарубежных метеослужб, мощный атлантический циклон начал отступать и погода в апреле будет в пределах климатической нормы. Для второго весеннего месяца характерно резкое потепление, но также и колебания температуры воздуха.
В первые недели месяца завершится переход среднесуточной температуры через +5°С. То есть, ночные заморозки отступят.
По долгосрочным прогнозам на пасхальные выходные, 7-9 апреля, температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +2 +8°С, на юге страны столбики термометров поднимутся до +12 +15°С. В северных и западных областях прогнозируются дожди, в остальных областях – без существенных осадков.
Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что резкого повышения температуры в апреле ожидать не стоит. Пасха в Украине будет прохладной, а стабильное тепло придет в Украину лишь под конец месяца.
"До Пасхи температура будет +4–5 среднесуточная, то есть дневная - 7–8, максимум +9–10 градусов. Пасхальное воскресенье ожидается прохладным - не выше +7–11 градусов (см. инфографику). Если сравнивать с температурными показателями прошлых лет - этот апрель считается холодным. Но аграрии на такую весну молятся, потому что поздняя весна никогда не обманет. В доказательство этому 2018-й - год Венеры, а он, по статистике, на втором месте по урожайности после года Юпитера. При поздней весне можно ждать 100% урожая, особенно на яровые культуры", - рассказал Леонид Горбань.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, Пасха
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