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Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты
Медики рассказали, что с 28 по 31 марта украинцев снова ожидают магнитные бури. Об этом сообщает "Обозреватель".
Согласно информации, в Институте геофизики, 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта – полноценные магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится.
Терапевт-кардиолог Виктория Форосенко при этом отметила, что метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.
Избавиться от влияния магнитных бурь на состояние здоровья можно при помощи препаратов от метеозависимости.
Чаще такие лекарства выпускаются на основе экстрактов корня куркумы, имбиря, солодки, мелисы, мяты и зеленого чая, потому безвредны для большинства. Вместе с тем они оказывают успокаивающий и обезболивающий эффект за счет нормализации давления и разжижения крови.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, головная боль, магнитная буря
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