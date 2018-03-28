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«Надежда есть! Я пойду в президенты»: Савченко шокировала новым роликом

28.03.2018 14:15
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«Надежда есть! Я пойду в президенты»: Савченко шокировала новым роликом

Народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, снялась в новом ролике.

На своей странице в Facebook Савченко разместила ролик в котором она стоит в вышиванке перед окном и смотрит, как идет снег. После этого она раздевается, вместо вышиванки надевает военную форму и зашнуровывает берцы. В конце ролика она обещает, что пойдет в президенты и сможет изменить политическую систему в Украине.

Савченко добавила: «Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты. Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!».

 

Исочник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Надежда Савченко
 
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