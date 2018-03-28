- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Новые пенсии: что изменится для сельских жителей20:15
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
- В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»19:38
- Кемеровская трагедия может повториться в любом ТЦ Киева, - архитектор18:48
- Стало известно, когда украинцам повысят тарифы на газ18:36
- После Кемерово: что делать в случае пожара18:18
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Путин готовил вторжение в Украину с помощью Савченко? Вспыли подробности17:45
- Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кемерово и Сирии17:12
Новые пенсии: что изменится для сельских жителей
Новая пенсионная реформа предусматривает, что пенсии могут получить украинцы, которые имеют не менее 15 лет рабочего стажа. А вот те украинцы, которые добросовестно работали более 40 лет, на сегодняшний день получают такую же пенсию, сообщает УНИАН.
Ситуация конечно же очень несправедливая. Поэтому депутаты предлагают изменить механизм начисления соцвыплат и больше позаботиться частности о крестьянах, у которых всегда заработные платы были меньше, а работать люди могли на одном месте более 40 лет.
Проект закона № 8187 "О внесении изменений в статью 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно надлежащего пенсионного обеспечения лиц, имеющих 40 и более лет страхового стажа" разработали народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор Шевченко.
Они предлагают изменить механизм начисления пенсий для категории граждан, которые уплачивали страховые взносы более 40 лет. Кроме того, увеличить коэффициент начисления выплат с 1% до 1,35% за 1 год страхового стажа.
Ожидается, что повышенные пенсии будут получать преимущественно жители сел и небольших населенных пунктов. Ведь за небольшую альтернативу рабочих мест большинство крестьян проработали на 1 работе с незначительным окладом. Поэтому их выплаты значительно меньше пенсий жителей больших индустриальных городов.
Так, авторы проекта убеждены, что государство ненадлежащим образом заботится о крестьянах, которые очень много работали на благо украинской экономики, а на склоне лет оказались практически никому не нужными.
Напомним, на сегодня максимальный размер пенсии в нашей стране составляет 13 тысяч 700 гривен. Однако, чтобы получить такие выплаты, украинец должен иметь на своем счету не менее 35 лет стажа с зарплатой в семь раз больше средней в Украине.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, село, пенсионная реформа
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО16:38
- «Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти15:02
- «Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины13:40
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома11:30
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв10:40
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ20:30
- Новые пенсии: что изменится для сельских жителей20:15
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
- В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»19:38
- Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи19:20
- Спасатель раскрыл страшную правду о пожаре в Кемерово19:00
- Кемеровская трагедия может повториться в любом ТЦ Киева, - архитектор18:48
- Стало известно, когда украинцам повысят тарифы на газ18:36
- После Кемерово: что делать в случае пожара18:18
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина