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Новый циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине
К Украине подобрался циклон с фронтами, потому в ближайшие дни ожидаются дожди и кратковременное похолодание, которое сменится теплом.
"Облака понемногу осаждают Украину. Хотя солнца еще много. С юга подпер циклон с фронтами, появились дожди. Завтра облаков станет больше, днем основные дожди сместятся на восток, центральную часть", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что будет сырая погода, а также продолжит таить снег.
"Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки. Поэтому поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберите с низменных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщение влагой", – посоветовала синоптик.
Она добавила, что снег превратиться в ручьи.
"Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевую-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость", – резюмировала Диденко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон, прогноз погоды
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