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Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кемерово и Сирии
Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово и во время авиаударов в Сирии. Об этом он сказал 28 марта во время встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" в Киеве, пишет УП.
"Мир проходит сейчас очень непростые времена. Так же как и Украина. Мы должны держать наше сердце отрытым к проблемам, к боли простых людей, в первую очередь детей. 242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года, 147 городских детей погибли под время нападения на гражданское население в Сирии. Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", - сказал Порошенко.
Он добавил, что это "очень несправедливо, когда дети уходят из жизни, и когда дети слышат звуки снарядов, научились различать минометы, гаубицы и как прятаться".
Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.
По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.
Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.
27 марта на площади Советов проходил массовый стихийный митинг, на котором выступали родственники погибших.
Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.
Позже он подписал указ об объявлении траура.
По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре задержали пять человек.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар, Сирия, Порошенко
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