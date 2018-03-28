После Кемерово: что делать в случае пожара

Как спастись при масштабном пожаре - советы КГГА

25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни десятков людей, в том числе детей. Премьер-министр Владимир Гройсман уже поручил МВД, Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций и другим органам государственной и местной власти провести масштабную проверку на соответствие нормам безопасности торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей.

Мы же публикуем советы КГГА о том, как вести себя в случае возникновения пожара:

Пожар – это неконтролируемое распространяющееся горение вне специального очага. Каждый год от пожаров случается множество несчастных случаев, наносятся значительные материальные потери.

Любой пожар начинается с восгорания, которое может ликвидировать один человек, если обладает соответствующими навыками и знает правила поведения во время пожара. Поэтому в случае возникновения пожара необходимо заранее знать: где и какие средства пожаротушения находятся и как ими пользоваться.

Ни в коем случае не нужно паниковать.

Во время пожара необходимо остерегаться высокой температуры, задымленности и загазованности, обвала конструкций домов и сооружений, взрывов технологического оборудования и приборов, падения обгоревших деревьев, а также провалов. Опасно входить в зону задымления.

Спасая пострадавших из горящих домов, необходимо помнить:

- перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или плотной тканью;

- дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать пожара от большого притока свежего воздуха;

- в сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригибаясь;

- для защиты от угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань;

- в первую очередь спасайте детей, инвалидов и старых людей;

- обращайте внимание, что маленькие дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф и забиваются в уголок;

- выходите из очага пожара в ту сторону, откуда дует ветер;

- если на человеке горит одежда, повалите его на землю и быстро накиньте пальто, плащ или любое одеяло или покрывало (желательно влажное) и плотно прижмите к телу, при необходимости вызовите медицинскую помощь;

- если загорелась ваша одежда, падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, ни в коем случае не бегите – это еще больше раздувает огонь;

- для тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, а также воду, песок, землю, кошму, одеяла и другие средства, приспособленные для тушения огня;

- бензин, керосин, органические масла и растворители, которые загорелись, тушите только с помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или землей, а если очаг пожара небольшой, накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной тканью или одеждой;

- если горит электрическое оборудование или проводка, выключите рубильник, выключатель или электрические пробки, а потом начинайте тушить огонь.

Если пожар застал вас в помещении, необходимо придерживаться следующих правил:

- если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в кровати, а скатитесь с нее прямо на пол;

- до двери помещения нужно ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу;

- осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если дверь не горячая, то отворите ее и быстро выходите;

- если дверь горячая, не открывайте ее, дым и пламя не позволят вам выйти;

- плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма. Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте меры для спасения;

- присядьте и глубоко вдохните воздух, откройте окно, высуньтесь и попробуйте позвать на помощь;

- если вы не в состоянии открыть окно, разбейте оконное стекло твердым предметом и привлеките внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;

- если вы выбрались через дверь, закройте ее и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;

- обязательно закрывайте за собой все двери;

- обратите внимание, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами;

- если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.

Запомните: во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните «101» и вызовите пожарную команду.

Пожары часто возникают в лесах, степях и на торфяниках. Массовые пожары могут возникать во время жары и во время засух от ударов молнии или от очистки поверхности земли выжиганием сухой травы и неосторожного обращения с огнем. Такие пожары могут вызвать возгорание деревянных мостов, деревянных столбов линий электропередач и связи, складов нефтепродуктов и других материалов, которые горят, строений в населенных пунктах. От таких пожаров может пострадать значительное количество людей и животных.

Если вы оказались в очаге пожара:

- не паникуйте и не принимайте поспешных, необдуманных решений;

- не убегайте от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем. Следует накрыться мокрой одеждой и дышать воздухом, который находится низко над поверхностью земли – воздух здесь менее задымлен. Рот и нос необходимо прикрывать одеждой или куском любой ткани;

- для того, чтобы погасить пламя небольших низовых пожаров, можно ветками лиственных пород деревьев забить пламя, залить водой, забросать влажной землей и затоптать ногами;

- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут завалиться и травмировать вас;

- особенно осторожными необходимо быть в местах торфяных пожаров, ведь там могут образовываться глубокие воронки. По возможности, нужно проверять палкой глубину выгоревшего слоя;

- после выхода из очага пожара сообщите в местную администрацию и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Если человек знает правила безопасности во время пожара, он в состоянии не только спасти свою жизнь, но и оказать помощь другим людям и спасти материальные ценности от огня.

Первая помощь при ожогах:

- посадите или положите пострадавшего;

- обливайте места ожогов большим количеством воды (15 минут и более, будьте осторожны, чтобы избежать переохлаждения пострадавшего, особенно зимой);

- если есть возможность, то снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как образовались отеки;

- снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка);

- вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «103»;

Запомните! Не трогайте ничего, что прилипло к месту ожога!

Не смазывайте ожоги никакими кремами, лосьонами, маслами или мазями! Не прокалывайте волдыри!

Источник: https://www.ukrinform.ru с ссылкой на КГГА