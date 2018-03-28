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После Кемерово: что делать в случае пожара
25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни десятков людей, в том числе детей. Премьер-министр Владимир Гройсман уже поручил МВД, Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций и другим органам государственной и местной власти провести масштабную проверку на соответствие нормам безопасности торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей.
Мы же публикуем советы КГГА о том, как вести себя в случае возникновения пожара:
Пожар – это неконтролируемое распространяющееся горение вне специального очага. Каждый год от пожаров случается множество несчастных случаев, наносятся значительные материальные потери.
Любой пожар начинается с восгорания, которое может ликвидировать один человек, если обладает соответствующими навыками и знает правила поведения во время пожара. Поэтому в случае возникновения пожара необходимо заранее знать: где и какие средства пожаротушения находятся и как ими пользоваться.
Ни в коем случае не нужно паниковать.
Во время пожара необходимо остерегаться высокой температуры, задымленности и загазованности, обвала конструкций домов и сооружений, взрывов технологического оборудования и приборов, падения обгоревших деревьев, а также провалов. Опасно входить в зону задымления.
Спасая пострадавших из горящих домов, необходимо помнить:
- перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или плотной тканью;
- дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать пожара от большого притока свежего воздуха;
- в сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригибаясь;
- для защиты от угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань;
- в первую очередь спасайте детей, инвалидов и старых людей;
- обращайте внимание, что маленькие дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф и забиваются в уголок;
- выходите из очага пожара в ту сторону, откуда дует ветер;
- если на человеке горит одежда, повалите его на землю и быстро накиньте пальто, плащ или любое одеяло или покрывало (желательно влажное) и плотно прижмите к телу, при необходимости вызовите медицинскую помощь;
- если загорелась ваша одежда, падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, ни в коем случае не бегите – это еще больше раздувает огонь;
- для тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, а также воду, песок, землю, кошму, одеяла и другие средства, приспособленные для тушения огня;
- бензин, керосин, органические масла и растворители, которые загорелись, тушите только с помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или землей, а если очаг пожара небольшой, накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной тканью или одеждой;
- если горит электрическое оборудование или проводка, выключите рубильник, выключатель или электрические пробки, а потом начинайте тушить огонь.
Если пожар застал вас в помещении, необходимо придерживаться следующих правил:
- если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в кровати, а скатитесь с нее прямо на пол;
- до двери помещения нужно ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу;
- осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если дверь не горячая, то отворите ее и быстро выходите;
- если дверь горячая, не открывайте ее, дым и пламя не позволят вам выйти;
- плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма. Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте меры для спасения;
- присядьте и глубоко вдохните воздух, откройте окно, высуньтесь и попробуйте позвать на помощь;
- если вы не в состоянии открыть окно, разбейте оконное стекло твердым предметом и привлеките внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;
- если вы выбрались через дверь, закройте ее и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;
- обязательно закрывайте за собой все двери;
- обратите внимание, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами;
- если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.
Запомните: во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните «101» и вызовите пожарную команду.
Пожары часто возникают в лесах, степях и на торфяниках. Массовые пожары могут возникать во время жары и во время засух от ударов молнии или от очистки поверхности земли выжиганием сухой травы и неосторожного обращения с огнем. Такие пожары могут вызвать возгорание деревянных мостов, деревянных столбов линий электропередач и связи, складов нефтепродуктов и других материалов, которые горят, строений в населенных пунктах. От таких пожаров может пострадать значительное количество людей и животных.
Если вы оказались в очаге пожара:
- не паникуйте и не принимайте поспешных, необдуманных решений;
- не убегайте от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем. Следует накрыться мокрой одеждой и дышать воздухом, который находится низко над поверхностью земли – воздух здесь менее задымлен. Рот и нос необходимо прикрывать одеждой или куском любой ткани;
- для того, чтобы погасить пламя небольших низовых пожаров, можно ветками лиственных пород деревьев забить пламя, залить водой, забросать влажной землей и затоптать ногами;
- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут завалиться и травмировать вас;
- особенно осторожными необходимо быть в местах торфяных пожаров, ведь там могут образовываться глубокие воронки. По возможности, нужно проверять палкой глубину выгоревшего слоя;
- после выхода из очага пожара сообщите в местную администрацию и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.
Если человек знает правила безопасности во время пожара, он в состоянии не только спасти свою жизнь, но и оказать помощь другим людям и спасти материальные ценности от огня.
Первая помощь при ожогах:
- посадите или положите пострадавшего;
- обливайте места ожогов большим количеством воды (15 минут и более, будьте осторожны, чтобы избежать переохлаждения пострадавшего, особенно зимой);
- если есть возможность, то снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как образовались отеки;
- снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка);
- вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «103»;
Запомните! Не трогайте ничего, что прилипло к месту ожога!
Не смазывайте ожоги никакими кремами, лосьонами, маслами или мазями! Не прокалывайте волдыри!
Источник: https://www.ukrinform.ru с ссылкой на КГГА
Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар, правила
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