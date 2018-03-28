- Новый закон о валюте: что изменится для украинцев07:10
- Путин отдаст Донбасс - эксперт 20:29
- «Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень19:08
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри18:36
- Вступил в силу закон о жилье для детей-сирот из оккупированного Донбасса17:22
- Украинцы выбирают врачей: Минздрав утвердил список правил16:57
- Как покупателю не попадать в ловушки продавцов: 3 совета13:29
- Ощадбанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества13:12
- На Житомирщине нашли почти 200 единиц украденной военной техники12:29
- Как побороть весеннюю утомляемость: 5 простых советов09:51
"Пришло время выполнять обещания": Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР"
По словам первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ, они обсудили вопросы безопасности
Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг рассказал о своей встрече с главарем контролируемых Россией террористов "ЛНР" Леонидом Пасичником.
Об этом он сказал на брифинге в оккупированном Луганске.
"Я только что вернулся после конструктивного обсуждения с Пасичником", – заявил Хуг.
По его словам, на этой встрече обсуждались вопросы "охраны и безопасности наших сотрудников и наших технических средств, включая наши беспилотные летательные аппараты, нашей свободы перемещения и результатов наших наблюдений по реализации Минских соглашений".
Хуг сообщил, что СММ поручено в соответствии с мандатом миссии налаживать диалог для "ослабления напряженности".
Он отметил, что миссия открыта к диалогу со всеми сторонами, которые готовы добросовестно участвовать в нем.
"В конечном счете, этот конфликт может быть урегулирован только с помощью диалога", – подчеркнул Хуг.
При этом он отметил, что из-за отсутствия диалога больше всего страдают мирные жители с обеих сторон линии разграничения.
"Так, как вы можете видеть из наших отчетов, ситуация в области безопасности несколько улучшилась, но коренные причины для непрерывного насилия остаются. Наличие тяжелого вооружения, а также близость расстановки сил и группировок продолжают быть главной причиной для нестабильности. Пришло время, чтобы стороны выполнили их обещания по отводу вооружения и разведению сил", - заметил Хуг.
По его убеждению, только это сделает ситуацию устойчивой и сделает режим прекращения огня необратимым.
Кроме того, Хуг считает необходимым открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе.
"Мы уже давно отстаиваем идею открыть дополнительный автомобильный пункт въезда-выезда, например в районе Попасной-Первомайска, поселка Золотое, мост в Счастье. Все эти проекты мы считаем реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ. У меня нет никаких объяснений причины почему не открываются дополнительные пункты пропуска", – заявил Хуг журналистам.
Он отметил, что в районах Попасная-Первомайск и у посёлка Золотое "нет никаких технических преград для того чтобы открыть КПВВ", однако в районе моста в г. Счастье необходимо провести работы по разминированию местности.
"Сейчас существует возможность или шанс, который мы не должны упустить, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни мы должны призвать стороны чтобы они открыли как минимум один дополнительный пункт въезда-выезда", – добавил замглавы СММ.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ЛНР, Хуг
- У "властей" фейковых республик паника: текст зaкoнoпpoeктa o выбopaх на Дoнбacce хотят согласовать без них
- "США этой смерти не простит - Путин может получить жесткий ответ", - эксперты о влиянии гибели сотрудника ОБСЕ в "ЛНР" на урегулирование кровопролития в Донбассе
- "ДНР" и "ЛНР" не стоит ожидать "особого статуса"
- ВСУ и ЛНР открыли карты. ДНР играет в танчики
- ОБСЕ проведет расследование гибели и ранения своих сотрудников в «ЛНР», – Курц
- На Донбассе ухудшается ситуация на линии соприкосновения - Хуг
- Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева22:36
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование19:34
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри18:36
- Горячая точка под Мариуполем: Руины, козы, война и кресты18:15
- Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию17:54
- Новый закон о валюте: что изменится для украинцев07:10
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева22:36
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Путин отдаст Донбасс - эксперт 20:29
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО20:10
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса