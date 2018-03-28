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Прощай, Путин: российские ФСБ-шники начали бежать в Украину
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей Facebook – странице сообщил, что российский курсант ФСБ-шниик, пересекший российско-украинскую границу в Харьковской области, попросил о предоставлении ему политического убежища в Украине, передает replyua.net.
По словам Слободяна, на КПП «Гоптовака», что в Харьковской области, с российской стороны прибыл гражданин России 1997 года рождения, заявивший, что он – служащий ФСБ России. Парень попросил о предоставлении ем политического убежища на территории Украины. В процессе изучения документов и проведения опроса российского гражданина выяснилось, что парень является курсантом 3-го курса Голицынского пограничного института ФСБ России. Далее стало известно, что курсант является этническим украинцем, свободно владеющим украинским языком.
Более того, известно, что российский гражданин резко критикует политику Кремля, а также много раз принимал участие в митингах оппозиции с требованием отставки ныне действующего режима Путина.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ФСБ
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