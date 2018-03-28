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Путин готовил вторжение в Украину с помощью Савченко? Вспыли подробности
Стало известно о катастрофических последствиях для Украины, которые могли бы наступить, в случае реализации «плана Надежды Савченко»
В частности, эксперты уверены, если бы план был реализован, Путин мог бы ввести войска в Киев, пишет Рoliteka.
«Этот сценарий мог бы реализоваться, так как заговорщики – Рубан и Савченко – покупали оружие, вели подготовку. Это четко ложится в технологию путинского мировосприятия Украины, что у нас нет государственных институций, нет парламента. И это бы дало Путину повод для попыток вернуть свое влияние на Украину. Не исключено и введение российских войск прямо в Киев для спасения «русскоязычных», – уверен Николай Давидюк.
В то же время, эксперт подчеркивает, что после того, как о Савченко всплыла настолько негативная информация, «любить избиратели ее не должны».
«Сепаратизм на Донбассе привел к 10 тысячам смертей украинцев. У нас нет культуры защиты государства и наказания сепаратистов. Но ситуация с Савченко еще больше укрепит среди граждан понимание важности своего государства», – убежден политолог.
Вместе с тем, эксперт считает, что политики из ситуации с Савченко не вынесли ни одного важного урока. По его словам, парламентарии должны наконец проголосовать за закон об ограничении депутатской неприкосновенности.
«Депутаты кричали, что Савченко – преступница, и ее надо лишить депутатской неприкосновенности. Но среди них тоже есть преступники. Во время этого созыва неприкосновенности лишили десятерых нардепов», – подчеркнул Николай Давидюк.
При этом он также отметил, что Савченко на каждом заседании суда будет пытаться привлечь к себе внимание. Это является частью российского сценария, который был заложен в этот политический проект, уверен эксперт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война, Надежда Савченко
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