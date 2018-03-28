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Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам
И. о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала о новых правилах работы медиков:
терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы и отравления;
терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями;
при необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лору, эндокринологу, хирургу и будет консультироваться с ним по лечению;
врач представит неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи;
врач будет вовремя выявлять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни;
в компетенции врача "первички" - наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи;
врач выдаст нужную справку, лист нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы;
записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или по другим каналам. При необходимости врач может выехать к пациенту домой. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет не об экстренной помощи - служба "скорой" будет работать в обычном режиме;
если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить его пациентов; оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта - 2000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и других особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, реформа, медицина, семейный врач
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