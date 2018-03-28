- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Новые пенсии: что изменится для сельских жителей20:15
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
- В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»19:38
- Кемеровская трагедия может повториться в любом ТЦ Киева, - архитектор18:48
- Стало известно, когда украинцам повысят тарифы на газ18:36
- После Кемерово: что делать в случае пожара18:18
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Путин готовил вторжение в Украину с помощью Савченко? Вспыли подробности17:45
Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника
Вербное воскресенье отмечается каждый год за неделю до Пасхи. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить ветки вербы. Праздник обладает не только богатой историей и большим количеством традиций и обрядов, но и определенными запретами на совершение определённых поступков, пишет Знай.
Главная традиция Вербного Воскресенья - освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение всего года будут защищать дома от пожаров и наводнений, а их хозяев - от бедности, болезней и невзгод.
Приметы праздника связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед Вербным Воскресеньем появилось много "сережек" вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.
Веточкам вербы приписываются в этот день целебные свойства. Считалось, что если поставить ветки у изголовья постели, то это сбережет человека, особенно детей, от болезней в течение года.
Ранее считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. Следует отметить, что, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности.
Главные приметы на Вербное воскресенье
- Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.
- Если погода ясная и теплая, по одной из примет, урожай фруктов и злаков будет хорошим.
- Есть поверье, что верба может усмирить огонь, град и прогнать бурю. Стоит веточки только поставить на подоконник или кинуть против ветра, или бросить в огонь.
- В Вербное воскресенье принято печь печенье или делать орехи из теста.
- Дальше готовыми десертами угощают домочадцев и даже животных.
- А если положить почки от вербы в тесто, то тем самым прибавите здоровья всем.
- Если вы человек робкий и всегда чего-то боитесь, то в Вербное воскресенье, придя из церкви, вбейте в стену колышек освященные ветки вербы, тем самым она поможет вам избавиться от навязчивых страхов, трусости и робости.
Теги: Донбасс, праздник, Вербное воскресенье, традиции
- В Вербное воскресенье можно запастись амулетом
- Главарь "ДНР" Захарченко сравнил финансистов с шахтерами и пожаловал им грамоты
- В столице Донбасса пройдет пасхальный фестиваль
- Под Одессой навеки застыли донецкие шахтеры-герои
- Сретение Господне: сегодня зима встречается с весной
- Прикордонники посилять заходи безпеки на кордоні напередодні Дня Незалежності
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО16:38
- «Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти15:02
- «Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины13:40
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома11:30
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв10:40
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- На снимках поверхности Луны нашли колесо22:25
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- «Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим21:05
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ20:30
- Новые пенсии: что изменится для сельских жителей20:15
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
- В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»19:38
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса