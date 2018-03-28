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Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника

28.03.2018 21:30
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Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника

Вербное воскресенье отмечается каждый год за неделю до Пасхи. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить ветки вербы. Праздник обладает не только богатой историей и большим количеством традиций и обрядов, но и определенными запретами на совершение определённых поступков, пишет Знай.

Главная традиция Вербного Воскресенья - освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение всего года будут защищать дома от пожаров и наводнений, а их хозяев - от бедности, болезней и невзгод.

Приметы праздника связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед Вербным Воскресеньем появилось много "сережек" вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.

Веточкам вербы приписываются в этот день целебные свойства. Считалось, что если поставить ветки у изголовья постели, то это сбережет человека, особенно детей, от болезней в течение года.

Ранее считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. Следует отметить, что, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности.

Главные приметы на Вербное воскресенье

  • Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.
  • Если погода ясная и теплая, по одной из примет, урожай фруктов и злаков будет хорошим.
  • Есть поверье, что верба может усмирить огонь, град и прогнать бурю. Стоит веточки только поставить на подоконник или кинуть против ветра, или бросить в огонь.
  • В Вербное воскресенье принято печь печенье или делать орехи из теста.
  • Дальше готовыми десертами угощают домочадцев и даже животных.
  • А если положить почки от вербы в тесто, то тем самым прибавите здоровья всем.
  • Если вы человек робкий и всегда чего-то боитесь, то в Вербное воскресенье, придя из церкви, вбейте в стену колышек освященные ветки вербы, тем самым она поможет вам избавиться от навязчивых страхов, трусости и робости.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, праздник, Вербное воскресенье, традиции
 
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