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Стало известно, когда украинцам повысят тарифы на газ

28.03.2018 18:36
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Стало известно, когда украинцам повысят тарифы на газ

В течение двух следующих месяцев в Украине не будут менять тарифы на газ для населения. Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве Украины информируют "Украинские новости". Как уточняет издание, в Кабмине принято решение не пересматривать тариф.

Сроком на два месяца продлят постановление No187 от 22 марта 2017 года, действие которого заканчивается 31 марта. Это означает, что цена на газ для населения и ТКЭ останется на уровне 4942 грн за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 грн. Тариф на горячую воду также останется неизменным до 1 июня.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, газ, тарифы
 
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