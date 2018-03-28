В апреле будут курсировать 12 дополнительных поездов

28.03.2018 15:40

Уже открыта на них продажа билетов.



Количество дополнительных поездов, которые будут ездить в апреле, увеличилось с восьми до 12. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке исполняющий обязанности главы ПАО Евгений Кравцов.



Традиционно дополнительные рейсы назначаются на самые популярные направления: Харьков – Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Через Донецкую область поедут такие поезда.

Поезд №92 «Константиновка - Одесса» осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.



Поезд №787/788 «Харьков – Константиновка» 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Источник: http://zi.dn.ua