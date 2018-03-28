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В лесах и зеленых зонах стартует «сезон тишины»
С 1 апреля по 15 июня будет установлен «сезон тишины» на период массового размножения диких животных.
Сезон тишины проводится в Украине на законодательной основе с 2016 года. В этот период запрещается проведение в естественной среде мероприятий и работ, являющихся источником повышенного шума и беспокойства. Об этом сообщается на странице Святошинского лесопаркового хозяйства в Facebook.
В лесах и объектах зеленых насаждений будут запрещены стрельба, проведение взрывных работ, запуск фейерверков, санитарные рубки леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах.
Особенно важен запрет на проведение любых санитарных рубок — сплошных и выборочных, не только в лесах, но и в объектах зеленых насаждений городов и населенных пунктов. Для объектов природного заповедного фонда этот запрет крайне необходим, так как санитарные рубки, проводимые весной, срывают гнездование различных видов птиц, прежде всего хищных, а также мешают размножению диких животных, в том числе охотничьей фауны.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, животные, охота, лес
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