В Украине подорожали кондитерские изделия

28.03.2018 15:20

Эксперты ассоциации «Укркондпром» заявили, что в прошлом году кондитерские изделия в Украине подорожали на 8-10 процентов, и причиной роста цен является увеличение расходов производителей, передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости.



По словам Александра Балдынюка, главы ассоциации, в прошлом году расходы производителей кондитерской продукции возросли более чем на 15 процентов. «Производители не смогли полностью компенсировать увеличение затрат на производство повышением цены. В текущем году цены продолжат расти, что зависит от роста цен на энергоносители, тарифов «Укрзализныци», а также от сезонных колебаний цены на сырье и увеличения фонда оплаты труда в отрасли», - подчеркнул Балдынюк.



Нужно отметить, что с начала текущего года к производителям изделий из какао и шоколада были предъявлены новые требования: теперь вся продукция должна выпускаться по европейским стандартам качества. По прогнозам специалистов, в 2018 году вся кондитерская продукция продолжит дорожать.

Источник: https://replyua.net