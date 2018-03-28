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Запрет на продажу домашнего мяса: эксперт рассказал о страшных последствиях
Об этом сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич
Запрет фермерам продавать домашнее мясо и сало приведет к росту цен на эту продукцию. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.
«Данная инициатива власти негативно повлияет на развитие животноводства и продажи мясных изделий. Это приведет к снижению поголовья свиней и коров, что отразится на росте цен на мясо и сало», - сказал И. Томич.
По его словам, власть не сможет запретить всем фермерам продавать домашнее мясо и сало.
«Нет инструментов, чтобы запретить фермерам продавать на месте домашнее сало и мясо. Невозможно поставить возле каждого селянина инспектора, который может контролировать его действия. Власть не создала условий для фермеров, для того, чтобы их продукция могла соответствовать европейским стандартам. Соответственно, запрет продавать домашнее мясо и сала может затянуться на годы», - резюмировал И. Томич.
Напомним, вслед за молоком аграриям могут запретить продавать и домашнее мясо. Фермеры и частники боятся, что из-за этого останутся без работы, а эксперты предполагают, что продукты могут вырасти в цене. Под большой угрозой сало — в ближайшие два-три года оно может быть в дефиците.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, продажа, запрет, мясо
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