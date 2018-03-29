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Бокал красного перед сном: 6 причин
Часто бывает, что вечером силы на исходе, усталость накатила по полной, а заснуть все не получается. Хочется расслабиться и погрузится в мир сновидений. Но изо дня в день мы тяжело засыпаем и просыпаемся не отдохнувшими. "А что тут можно сделать?" – спросите вы. Современный ритм жизни диктует свои правила. На помощь приходят ученые! Сообщает segodnya.ua.
Итак, аргументы "за"
Множество исследований доказывают, что бокал красного сухого вина вечером благоприятно влияет на организм и способствует хорошему сну. И вот почему:
Первая причина: в вине содержится мелатонин, который является гормоном сна;
Вторая причина: оно хорошо успокаивает и расслабляет, помогает снять стресс и накопившуюся за день усталость;
Третья причина: ресвератрол, который содержится в вине, помогает кислороду активней поступать в клетки и повышает умственную деятельность.
Думаете, это все? Идем дальше. Бокал сухого (это важно – не сладкого, не полусладкого) вина благодаря антиоксидантам способствует омоложению и помогает бороться с целлюлитом. И это четвертая причина, по которой стоит обратить внимание на напиток. Почему именно сухое? А зачем лишний сахар в борьбе с целлюлитом, правда?
Пятая причина: большое содержание микроэлементов, витаминов группы В, С, РР и минералов (магний, калий, йод, фосфор, марганец) делает красное вино источником жизненных сил и энергии.
И шестая причина: выпивая бокал хорошего вина, мы получаем настоящее удовольствие и становимся чуточку счастливее. А это само по себе уже очень хорошо.
Главное помнить, что только в умеренных дозах алкоголь может быть полезен. Потому пить больше одного бокала в день не стоит. И, конечно, нужно выбирать только натуральный напиток, без красителей, добавок и консервантов.
Теги: Украина, Донбасс, сон, стресс, вино, ученые, польза, усталость
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