Бокал красного перед сном: 6 причин

29.03.2018 17:38

Часто бывает, что вечером силы на исходе, усталость накатила по полной, а заснуть все не получается. Хочется расслабиться и погрузится в мир сновидений. Но изо дня в день мы тяжело засыпаем и просыпаемся не отдохнувшими. "А что тут можно сделать?" – спросите вы. Современный ритм жизни диктует свои правила. На помощь приходят ученые! Сообщает segodnya.ua.

Итак, аргументы "за"

Множество исследований доказывают, что бокал красного сухого вина вечером благоприятно влияет на организм и способствует хорошему сну. И вот почему:

Первая причина: в вине содержится мелатонин, который является гормоном сна;

Вторая причина: оно хорошо успокаивает и расслабляет, помогает снять стресс и накопившуюся за день усталость;

Третья причина: ресвератрол, который содержится в вине, помогает кислороду активней поступать в клетки и повышает умственную деятельность.

Думаете, это все? Идем дальше. Бокал сухого (это важно – не сладкого, не полусладкого) вина благодаря антиоксидантам способствует омоложению и помогает бороться с целлюлитом. И это четвертая причина, по которой стоит обратить внимание на напиток. Почему именно сухое? А зачем лишний сахар в борьбе с целлюлитом, правда?

Пятая причина: большое содержание микроэлементов, витаминов группы В, С, РР и минералов (магний, калий, йод, фосфор, марганец) делает красное вино источником жизненных сил и энергии.

И шестая причина: выпивая бокал хорошего вина, мы получаем настоящее удовольствие и становимся чуточку счастливее. А это само по себе уже очень хорошо.

Главное помнить, что только в умеренных дозах алкоголь может быть полезен. Потому пить больше одного бокала в день не стоит. И, конечно, нужно выбирать только натуральный напиток, без красителей, добавок и консервантов.