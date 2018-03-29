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Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности

29.03.2018 12:19
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Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала о ключевом факторе, из-за которого Российская Федерация не рискнула пойти на полномасштабную военную интервенцию в отношении Киева.

В эфире одной из украинских радиостанций Зеркаль отметила, что страны Европейского Союза понимают, что существуют колоссальные риски прерывания транзита российского газа через территорию Украины. В Брюсселе полагают, что именно транзитный статус Украины остановил Россию от прямого военного вторжения. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Также она подчеркнула, что за разрешением Германией строительства газопровода "Северный поток - 2" стоят исключительно рациональные мотивы Берлина: Меркель полагает, что данный вопрос станет настоящим инструментом прямого влияния на Москву.



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Путин, Германия, Российская Федерация, МИД, Северный поток
 
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