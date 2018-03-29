- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности12:19
- Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику11:39
- В Харькове подорожал проезд в электротранспорте10:40
- Вербное воскресенье 2018: в чем смысл праздника и почему именно верба08:23
- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Новые пенсии: что изменится для сельских жителей20:15
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала о ключевом факторе, из-за которого Российская Федерация не рискнула пойти на полномасштабную военную интервенцию в отношении Киева.
В эфире одной из украинских радиостанций Зеркаль отметила, что страны Европейского Союза понимают, что существуют колоссальные риски прерывания транзита российского газа через территорию Украины. В Брюсселе полагают, что именно транзитный статус Украины остановил Россию от прямого военного вторжения. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Также она подчеркнула, что за разрешением Германией строительства газопровода "Северный поток - 2" стоят исключительно рациональные мотивы Берлина: Меркель полагает, что данный вопрос станет настоящим инструментом прямого влияния на Москву.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Путин, Германия, Российская Федерация, МИД, Северный поток
- В МИД РФ заявили, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС имеет "антироссийскую сущность"
- "Пока у власти в России будет Путин, конфликт на Донбассе не будет решен": главные итоги конференции по безопасности в Мюнхене
- Глава МИД Германии увидел в согласии Путина на размещение миротворцев на Донбассе "поразительный сигнал"
- МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие
- "Обстоятельства для нас складываются шикарно!" - Вовнянко обратил внимание на важные мировые события, которые сыграют на руку Украине
- Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече13:39
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече13:39
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности12:19
- "Мону Лизу" сделали "невыездной"12:00
- Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику11:39
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- В Харькове подорожал проезд в электротранспорте10:40
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть