Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів

29.03.2018 21:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів

На Житомирщині в Коростенському районі п'ять школярів захворіли на гепатит А, в зв'язку з чим їх доставили до інфекційного відділення лікарні. Про це інформує обласний лабораторний центр.
"За період від 22.03.2018 року до 24.03.2018 рік на вірусний гепатит А захворіло п'ять учнів Холосненської загальноосвітньої школи Коростенського району. Всі хворі госпіталізовані в інфекційне відділення Коростенської центральної міської лікарні. В трьох хворих захворювання протікає в легкій формі, у двох хворих – середньої важкості", – зазаначено у повідомленні.
Наразі виконується план заходів, щоб локалізувати та ліквідувати спалах. Також діти та дорослі проходять обстеження.
Своєю чергою, у школі вже взяли зразки питної води та гігієнічні змиви, необхідні для лабораторних досліджень, також у навчальному закладі провели дезінфекцію.
Як повідомляв 5.UA, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А. Більш як 30 людей потрапили до лікарень. Серед них – шестеро дітей.

Источник 5.ua



Теги: Донбасс, гепатит, Житомирская область, школьники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх