Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів

29.03.2018 21:19

На Житомирщині в Коростенському районі п'ять школярів захворіли на гепатит А, в зв'язку з чим їх доставили до інфекційного відділення лікарні. Про це інформує обласний лабораторний центр.

"За період від 22.03.2018 року до 24.03.2018 рік на вірусний гепатит А захворіло п'ять учнів Холосненської загальноосвітньої школи Коростенського району. Всі хворі госпіталізовані в інфекційне відділення Коростенської центральної міської лікарні. В трьох хворих захворювання протікає в легкій формі, у двох хворих – середньої важкості", – зазаначено у повідомленні.

Наразі виконується план заходів, щоб локалізувати та ліквідувати спалах. Також діти та дорослі проходять обстеження.

Своєю чергою, у школі вже взяли зразки питної води та гігієнічні змиви, необхідні для лабораторних досліджень, також у навчальному закладі провели дезінфекцію.

Як повідомляв 5.UA, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А. Більш як 30 людей потрапили до лікарень. Серед них – шестеро дітей.

Источник 5.ua