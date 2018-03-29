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Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс

29.03.2018 20:33
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Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс

Украина требует срочно принять конкретные меры по вводу миротворческой миссии на Донбасс, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время открытого заседания Совета Безопасности.
«Требуем от Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН срочно принять конкретные меры для сдвига с места вопроса миротворцев в Украине», – заявил Ельченко.
Источник Восстановление Донбасса.



Теги: Украина, Донбасс, ООН, миротворцы
 
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