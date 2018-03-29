Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс

29.03.2018 20:33

Украина требует срочно принять конкретные меры по вводу миротворческой миссии на Донбасс, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время открытого заседания Совета Безопасности.

«Требуем от Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН срочно принять конкретные меры для сдвига с места вопроса миротворцев в Украине», – заявил Ельченко.

Источник Восстановление Донбасса.