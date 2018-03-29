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В Харькове подорожал проезд в электротранспорте

29.03.2018 10:40
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В Харькове подорожал проезд в электротранспорте

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 28 марта утвердил новые тарифы на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, сообщает сайт Харьковского горсовета.
Согласно решению, стоимость проезда в метро будет увеличена с 4 грн до 5 грн, в наземном электротранспорте (трамваях и троллейбусах) - с 3 грн до 4 грн. Новый тариф начнет действовать с 29 марта, после опубликования решения в газете «Харьковские известия».
Как сообщил заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, основанием для такого шага стало подорожание энергоносителей и рост минимальной зарплаты.



Теги: Харьков, стоимость, транспорт, проезд
 
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