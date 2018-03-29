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В желтый цвет украинский снег окрасил песок из Африки
Ученые назвали официальную причину необычного окраса предпоследних мартовских осадков, передает kp.ua.
Какие бы догадки не строили жители Украины по поводу выпавшего 23 марта странного желтого снега, а причина оказалась самая невероятная. Осадки, которые наделали столько шума, действительно прибыли из далекой северной Африки и являются банальным песком. В официальном заключении Запорожского областного центра гидрометеорологии говорится, что накануне снегопада в Запорожье и на юге Украины в Африке бушевали песчаные бури.
- Тучи, сформированные над Африкой, вместе с большим количеством частиц песка и мелкой пыли, достаточно быстро достигли Украины, - объясняют гидрометеорологи. - Скорость воздушного потока составляла более 100 км/час. Весь поднятый песок, пыль и частицы почвы выпали в этих областях вместе с осадками, закрашивая их в яркий цвет.
Получается то, что экологи называли опасными выбросами промышленных предприятий, оказалось банальным песком со снегом. Началось же с песчаной бури в пустыне Сахара, потом облако пыли быстро достигло греческого острова Крит, окрасив небо в оранжево-красный цвет. Местные писали, что курорт напоминал площадку какого-то фантастического фильма о Марсе. Красиво, но опасно - видимость не превышала сотни метров, школы закрыли на вынужденные каникулы.
Редкое природное явление, причиной которого метеорологи считают высокое давление, заставило жителей острова прятаться в домах или выходить на улицу в специальных защитных масках. По данным ученых, концентрация песка в воздухе составила около 500 микрограмм на кубический метр, да еще и содержала опасные элементы: свинец, цинк, хром и ванадий.
Кстати из-за песчаной бури туристы в Египте не выходят из отелей
Пару дней назад "африканская" туча накрыла Египет, особенно южные провинции государства. Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Песчаные бури сопровождаются сильным ветром, скорость которого местами превышает 20 м/с, а порывы валят линии электропередач. Жительница Днепра Дарья, которая отдыхает в Египте рассказала "КП в Украине", что буря до сих пор не успокоилась, туристы не выходят из отелей. Из-за стихии пальмы буквально клонит к земле, будут ли летать самолеты в ближайшее время – неизвестно.
Теги: Украина, Донбасс, Египет, Африка, ученые, осадки, снег, песок, март
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